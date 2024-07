Fedez allarga la famiglia | ecco la new entry

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di sabato 20 luglio 2024)ha ormai piano piano ricostruito la sua vita dopo l’addio a Chiara Ferragni. Il rapper, infatti, dopo l’inizio di una nuova frequentazione e il trasloco nel nuovo appartamento ha deciso di prendere anche un nuovo cane, dopo l’addio inevitabile con Paloma. L’amore perper gli animali, in particolare per i cani, era già ben noto in tempi non sospetti. Proprio in questi momenti, infatti, che il rapper ha dovuto dare inizio a un nuovo capitolo di vita, il fatto che vicino a lui non ci fosse alcun amico a quattro zampe è stato risentito. Soprattutto adesso che era abituato alla presenza di Paloma, dopo la morte di Matilda Ferragni. Quindi, l’artista ha deciso di prendere un nuovo cane.la, foto Ansa – VelvetGossipQuasi inaspettatamente,ha deciso dire la