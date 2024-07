È tornata in ospedale ecco cosa ha fatto Antonella Clerici il retroscena raccontato dai medici

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 20 luglio 2024) Per, reduce da un’altra stagione di successo di È sempre mezzogiorno, l’estate non è iniziata nel migliore dei modi. A metà giugno scorso la conduttrice è stata operata d’urgenza alle ovaie all’IFO Regina Elena di Roma. Da un controllo di routine si è infatti reso necessario un intervento: “Il mio ginecologo mi ricorda che devo controllare una cisti ovarica. Da lì parte uno tsunami. Risonanza, ricovero, operazione. Ciao ovaie. Tutto è andato bene”, aveva scritto poi su Instagram. È passato un mese da quel post che la ritraeva su un letto d’, poco dopo l’operazione, e in cui ricordava l’importanza della prevenzione. È poia casa e si è data al più totale relax tra i suoi amati boschi che circondano la casa in cui vive col compagno storico Vittorio Garrone, senza però dimenticare mai di aggiornare il suo pubblico.