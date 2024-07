Disneyland 14mila dipendenti minacciano sciopero in California | sarebbe la prima volta in 40 anni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Roma, 20 luglio 2024 – Lavorano per assicurare il divertimento degli ospiti, ma loro non si divertono più, almeno stando ai sindacati che denunciano presunte pratiche sindacali sleali durante le trattative contrattuali. Per lain 40, migliaia di impiegati dei parchi a tema e dei resort Disney nellameridionale sono sul piede di guerra eunoche potrebbe avere ripercussioni sugli accessi ai parchi simbolo del divertimento e dello svago. Se fosse confermatoun evento storico, come sottolineano i quattro sindacati che rappresentano oltre 14.000 impiegati dei parchi. La trattativa con la Disney riguarderebbe gli aumenti salariali e altri benefit. I colloqui si sono arenati e le tensioni sono aumentate perché alcunisostengono che l'azienda stia attuando pratiche antisindacali.