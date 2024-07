Da Bologna con mons Zuppi arriva la reliquia di Sant’Anna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Due giorni di devozione e venerazione per i parrocchiani di Castelfranco Emilia e non solo. Il prossimo sabato e domenica, 27 e 28 luglio infatti, la sacra e preziosadi, mamma della Madonna, conservata nella cattedrale metropolita di, sarà portata a Castelfranco ‘accompagnata’ dal Cardinale Arcivescovoignor Matteo. "Siamo davvero emozionati e onorati - afferma don Luciano Luppi, parroco della chiesa Santa Maria di Castelfranco -. E’ un evento molto raro e di grande importanza. Il capo diè conservato in unrio del XV secolo a forma di tempietto, realizzato in rame dorato e decorato con smalti. Lavenne donata nel 1435 al vescovo diNicolò Albergati dal re inglese Enrico IV per aver fatto da pacere tra lui e il re di Francia Carlo VII, ponendo fine alla ‘Guerra dei cent’anni’".