Ciclismo torna il circuito a Corniola di Empoli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024), 20 luglio 2024 -dopo molti anni ilper dilettanti sulla collina dialla periferia di. Merito degli sportivi della frazione e del G.S. Maltinti Lampadari Banca Cambiano che organizza oggi pomeriggio la gara per élite e under 23 con un centinaio di corridori al via di 18 formazioni. Il ritrovo è previsto presso il circolo Arci, la partenza alle 14,30, con 6 giri iniziali di 4 km e mezzo sul tradizionaleteatro di tante competizioni, seguiti da otto giri di km 8,500 con la salita di Casette che inizia a Pozzale e termina in via Salaiola dopo circa due chilometri, mentre prima della conclusione asi tornerà aliniziale per ripeterlo a due volte.