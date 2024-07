Borse e alloggi bandi Dsu Aiuti per 17mila studenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024) Aumento delle soglie Isee e delle quote monetarie; queste le principali novità del bando dell’Azienda regionale per il Diritto allo Studio Universitario circa ledi studio e gliper il prossimo anno accademico. Si tratta di un ampliamento della platea di beneficiarie e beneficiari stimato di circa 1700, che si aggiungeranno ai circa 14983 già esistenti. "Non solo confermiamo l’impegno della Toscana sul diritto allo studio universitario – ha affermato il presidente Eugenio Giani – ma assicuriamo i doverosi adeguamenti dettati dagli aumenti che gliaffrontano". Nel dettaglio, le soglie Isee nel bando 2024-2025 risultano aumentate rispetto al bando 2023-2024, con l’Isee massimo che passa da 25mila euro a 27mila euro e l’Ispe massimo da 53mila euro a 60mila euro.