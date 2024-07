Berrettini in finale dello Swiss Open battuto Tsitsipas in due set | 7-6 7-5

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 20 luglio 2024) Matteotorna in, la sua terzastagionale. Lo fa a Gstaad, allo, dominando una partita contro il numero 12 in classifica Atp, il grego Stefanos. Due set vinti 7-6, 7-5 econtro il francese Halys conquistata.torna a competere per un trofeo Matteo ha tirato fuori il suo miglior tennis per battere Tsitsipa. Una partita dominata dai servizi. Ottima la prestazione dell’italiano al servizio, specialmente nel primo set e domani caccia al secondo titolo stagionale. Matteoblasts a forehand down the line winner against Stefanos. Even on full stretch, Matteo has the power to hit a winner from anywhere with that forehand. Dropping the hammer. Missed this. pic.twitter.com/ZRCV8EfUgk — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 20, 2024 «Sono tornato ad amare la fatica.