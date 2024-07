Atp Newport 2024 Michelsen-Giron in finale Out Eubanks e Opelka

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 luglio 2024) Alexe Marcossi affronteranno inall’Atp 250 di, torneo in corso di svolgimento sull’erba statunitense. Due padroni di casa, dunque, alla ricerca del primo titolo in carriera nell’ultimo evento stagionale sull’erba: comunque andrà, sarà una soddisfazione a priori per il pubblico sugli spalti. Si tratta della secondaconsecutiva aper il classe 2004, sconfitto da Adrian Mannarino nel 2023 a un passo dal titolo, mentre per il nativo Thousand Oaks è la prima volta sul verde della città americana, mentre della terza a livello Atp dopo San Diego 2022 e Dallas. Per raggiungere questo traguardo,ha dominato Reillycon un eloquente 6-2, 6-0, mentreè riuscito a strappare il passaggio del turno a Christopher, testa di serie numero 4, tramite il risultato di 6-4, 3-6, 6-2.