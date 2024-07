Assisi dice addio a Gino Bulla Se ne va un protagonista della vita culturale della città

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024)– E’ corale il cordoglio per la scomparsa diapprezzato fotografo, giornalista, scrittore, direttore delle riviste "Rocca" e "Subasio" dell’Accademia Properziana,. I funerali si svolgeranno questa mattina, alle ore 10, nella ChiesaCitta. Laureato in giurisprudenza, bancario e sportivo, decise di trasferirsi adquale volontario alla Pro Cite Christiana e lì compiere una straordinaria esperienza a contatto con personalità illustri come Pasolini, padre Balducci, don Giovanni Rossi, Leonardo Sciascia, Andrea Camilleri. Una presenza tanto discreta quanto incisiva in, dove era frequente incontrarlo nelle sue passeggiate, con l’immancabile cappello nella brutta stagione. Ancor più presente alle manifestazioni e iniziative, con la fedele macchina fotografica, sempre pronto a scattare.