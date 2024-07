Amico latte | dai rituali di bellezza antichi ai beauty brand di oggi

Leggi tutta la notizia su amica

(Di sabato 20 luglio 2024) Tutti sanno che Cleopatra era solita riempire la sua vasca da bagno cond’asina, per poi immergersi e mantenere la sua pelle morbida e idratata. Parliamo di moltissimi anni fa, eppurepotremmo dire che la Regina d’Egitto aveva perfettamente compreso il potenziale del, non solo come alimento, ma anche come alleato. Certo, all’epoca non esistevano i cosmetici come li conosciamo. Ma anche in quel momento era chiaro che ile le sue proprietà diavrebbero resistito al passare del tempo. E infattiè tornato più in voga che mai. Le proprietà benefiche delSiamo abituati ad acquistare prodotti come ildetergente o ilcorpo, senza soffermarci sulla parola che li accomuna, nonché l’ingrediente principale: il