Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2024 ore 16 | 30

(Di venerdì 19 luglio 2024)19 LUGLIOORE 16.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARESATA BLOCCATO IL TRAFFICO IN A1 SIAMO NEL TRATTO COLLEFERRO-FERENTINO, SONO 13 I CHILOMETRI DI CODA IN DIREZIONE NAPOLI PER CHI è DIRETTO A SUD SI CONSIGLIA DI USCIRE A VALMONTONE, PERCORRERE LAORDINARIA A FERENTINO RESTIAMO SULLA-NAPOLI, IN DIREZIONEPER UN ALTRO INCIDENTE CI SONONO CODE TRA CEPRANO E FROSINONE SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN ESTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA E ARDEATINA IN INTERNA SI RALLENTA PER TRAFFICO DALL’ARDEATINA ALLA PONTINA SULLA PONTINA UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA LE USCITE COLOMBO E SPINACETO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral