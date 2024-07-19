Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2024 ore 16:30 (Di venerdì 19 luglio 2024) Viabilità 19 LUGLIO 2024 ORE 16.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio RESATA BLOCCATO IL TRAFFICO IN A1 SIAMO NEL TRATTO COLLEFERRO-FERENTINO, SONO 13 I CHILOMETRI DI CODA IN DIREZIONE NAPOLI PER CHI è DIRETTO A SUD SI CONSIGLIA DI USCIRE A VALMONTONE, PERCORRERE LA Viabilità ORDINARIA A FERENTINO RESTIAMO SULLA Roma-NAPOLI, IN DIREZIONE Roma PER UN ALTRO INCIDENTE CI SONONO CODE TRA CEPRANO E FROSINONE SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN ESTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA E ARDEATINA IN INTERNA SI RALLENTA PER TRAFFICO DALL’ARDEATINA ALLA PONTINA SULLA PONTINA UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA LE USCITE COLOMBO E SPINACETO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2024 ore 15:30 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO BLOCCATO IN A1 SULLA DIRETTRICE ROMA-NAPOLI, PER UN’AUTO IN FIAMME, AL MOMENTO SONO 5 I CHILOMETRI DI CODA TRA COLLEFERRO E FERENTINO, IN DIREIZONE NAPOLI SEMPRE SULL’AUTOSTRADA ROMA-NAPOLI, IN DIREZIONE ROMA ALTRO INCIDENTE TRA FROSINONE E FERENTINO CI SPOSTIAMO SULLA A24 ROMA-TERAMO UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA, IN DIREZIONE TERAMO SEMPRE SULLA ROMA-TERAMO, MA SUL PERCORSO URBANO PER TRAFFICO RALLENTAMENTI, IN USCITA DA PORTONACCIO A TOGLIATTI SUL RACCORDO ANULARE ANCHE QUI PER TRAFFICO INTENSO CODE IN ESTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD E PER TRAFFICO INTENSO SI RALLENTA SULLA PONTINA DA VIA DI ACQUA ACETOSA OSTIENSE A CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA INFINE, PER IL TRASPORTO FERROVIARIO NEL NODO FIRENZE LA CIRCOLAZIONE IN PRECEDENZA RALLENTATA PER UN GUASTO ELETTRICO È IN GRADUALE RIPRESA TRENI ALTA VELOCITA INTERCITY E REGIONALI SONO STATI INSTRADATI SULLA LINEA CONVENZIONALE FIRENZE-ROMA CON RITARDI FINO A 3 ORE CIRCA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2024 ore 12:30 - VIABILITÀ 19 LUGLIO 2024 ORE 11. GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral . 20 SARA SPANO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO AL MOMENTO LA CIRCOLAZIONE RISULTA PER LO PIU REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE SEGNALIAMO DEI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGITA ESTERNA TAR LAURENTINA E ARDEATINA SULLA A24 ROMA TERAMO RALLENTAMENTI PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI CASTEL MADAMA IN DIREZIONE TERAMO CODE A TRATTI SU VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO IN DIREZIONE POMEZIA PER I LAVORI IN CORSO RICORDIAMO CHE SUL RACCORDO ANULARE SONO INIZIATI GLI INTERVENTI SUGLI IMPIANT TECNOLOGICI TRA IL KM 37+900 E IL KM 38+800 IN CARREGGITA INTERNA ED ESTERNA FINO AL 31 DI LUGLIO IN FASCIA ORARIA 21. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2024 ore 11:30 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral . VIABILITÀ 19 LUGLIO 2024 ORE 11. 30 6 DA SARA SPANO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. 20 SARA SPANO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO AL MOMENTO LA CIRCOLAZIONE RISULTA PER LO PIU REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE SEGNALIAMO DEI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGITA ESTERNA TAR LAURENTINA E ARDEATINA SULLA A24 ROMA TERAMO RALLENTAMENTI PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI CASTEL MADAMA IN DIREZIONE TERAMO CODE A TRATTI SU VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO IN DIREZIONE POMEZIA PER I LAVORI IN CORSO RICORDIAMO CHE SUL RACCORDO ANULARE SONO INIZIATI GLI INTERVENTI SUGLI IMPIANT TECNOLOGICI TRA IL KM 37+900 E IL KM 38+800 IN CARREGGITA INTERNA ED ESTERNA FINO AL 31 DI LUGLIO IN FASCIA ORARIA 21. romadailynews
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