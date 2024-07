Traffico Roma del 19-07-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 19 luglio 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Un saluto dalla redazione diservizi per la mobilità proseguono i lavori serali di rinnovo integrale dei binari della metro a per Lasciare spazio ai lavori dalla domenica al giovedì ultima corsa dei treni alle ore 21 poi il servizio prosegue lungo tutto il percorso sumus il venerdì e il sabato però i lavori serali sono sospesi la metro a resta aperta come le altre linee metro fino a 1:30 di notte da ricordare inoltre che sempre sulla linea per lavori di riqualificazione fino al 13 ottobre è chiusa la stazione di spagna da lunedì prossimo e sino al 9 di settembre chiuderà anche Ottaviano dettagli sumobilita.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità