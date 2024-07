Tour de France 2024 risultati e ordine d’arrivo diciannovesima tappa | la resa di Vingegaard Pogacar vince a Isola 2000

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024) Tadejladelde. Lo sloveno mette il quarto timbro sulla Grande Boucle nei 144.6 km da Embrun a. Team Visma che prova a centrare la vittoria dimandando subito in fuga Keldermann e Jorgenson prima del Col de Vars (18.8 km al 5.7%). Il piano della Visma regge sulla Cime de la Bonette (22.9 km al 6.9% e vetta più alta della corsa), ma si sgretola sul finale della salita verso(16.1 km al 7.1%).strappa ai -9 km e svernicia Carapaz, Simon Yates e, per ultimo, Matteo Jorgenson, che termina a soli 20 secondi dal fenomeno della UAE. Quarta vittoria nelper la maglia gialla, dopo Valloire, Saint-Lary-Soulan Pla d’Adet e Plateau de Beille, che batte il proprio record di successi in una stagione (18), già meglio della scorsa (17).