Tour de France 2024 diciannovesima tappa oggi in tv | canale orario e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ildeprosegue con la. La Grand Boucle si avvicina alla sua conclusione con il penultimo tappone di montagna. I corridori saranno impegnati nei 144.6 km da Embrun a Isola 2000. La partenza ufficiale è fissata per le 12.30, mentre l’arrivo è previsto tra le 16.30 e le 17.00, in base all’andamento del gruppo. Latv sarà disponibile su Rai 2, dalle 14.00, e su Eurosport 1, dalle 12.00. Per quanto riguarda lolasarà visibile su RaiPlay, dalle 14.00, e su Discovery Plus, Eurosport.it, Sky Go e NOW, dalle 12.00. SEGUI LATESTUALE DELLAdein tv:SportFace.