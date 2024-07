The Boys 4 – chi è Larry Kripke?

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il finale della quarta stagione disi è concluso con un tributo a, che molti fan potrebbero non riconoscere come membro del cast o della troupe della serie Amazon Prime Video. Chi è, il padre del famoso showrunner Eric, è morto a febbraio dopo una lunga lotta contro il morbo di Parkinson. Dopo la scena dei titoli di coda del finale della quarta stagione di The, gli spettatori potrebbero aver notato un sentito tributo al minuto 1:04:48. Lo schermo mostrava il testo “Per“, in onore del defunto padre del creatore dello spettacolo, Eric.è morto lo scorso febbraio dopo una lunga battaglia contro il morbo di Parkinson.