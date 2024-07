Sviluppo e mobilità sostenibile Arrivano i fondi per i progetti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Pioggia diper l’Appennino. Con decreto della Direzione per gli incentivi alle imprese del Mimit – Ministero delle Imprese e del Made in Italy, guidato dal ministro Adolfo Urso (nella foto) –, sono stati finanziati ulterioripilota proposti dai soggetti responsabili di Patti Territoriali. Fra questi, uno riguarda la montagna modenese per 10 milioni di euro, destinati ad agevolazioni alle aziende e contributi agli enti locali volti a sviluppare il tessuto imprenditoriale territoriale, anche attraverso la sperimentazione di servizi innovativi. Al bando della Provincia di Modena, cui fanno capo i Patti territoriali, avevano partecipato i 18 comuni dell’Appennino, condiper la Valle del Panaro, la Valle del Dolo e del Dragone e la Via Vandelli.