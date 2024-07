Solo questi segni spaccano Oroscopo per il weekend 19 21 luglio l’annuncio di Paolo Fox

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di venerdì 19 luglio 2024) Come ogni settimana da decenni, l’diFox è finalmente di dominio pubblico e i suoi fedeli lettori si stanno affrettando a scoprire tutti i consigli, e le anticipazioni, riguardo il proprio ipotetico futuro prossimo. Una giornata particolare per gli Ariete, nuovo capitolo di vita per il Toro e tante altre previsioni. Più si va avanti più il pubblico si interessa al vasto mondo dell’astrologia.Fox ne è senza dubbio un simbolo in ambito popolare, nel senso che riesce a riassumere facilmente concetti ben più complessi e a farli così arrivare persino a chi dell’argomento conosce poco e nulla. La settimana per tutti i dodici. Come al solito, si comincia dall’Ariete e la sua giornata carica di misterio. “Giornata particolare. Si parte bene poi la stanchezza arriva in serata.