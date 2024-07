Santa Marinella sarà presto una città cardioprotetta | l’annuncio del Sindaco

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 19 luglio 2024)– 19 luglio 2024 – “Saremo una“: Ad affermarlo è ilPietro Tidei, che ha accolto e condiviso con entusiasmo la proposta del consigliere con delega alla sanità Alessio Manuelli in merito alla diffusione capillare sul territorio comunale dei defibrillatori automatici esterni, i cosiddetti DAE. “Avere la nostravuol dire poter intervenire velocemente in caso di necessità. Possiamo fare la differenza per salvare una vita e lo facciamo coinvolgendo, e formando, tante persone che un domani potranno essere determinanti nell’applicare poche e semplici azioni- ha dichiarato il-. Nelle ultime settimane, abbiamo assistito a diverse iniziative di associazioni cittadine nate per raccogliere fondi utili all’acquisto di alcuni defibrillatori da donare alla comunità.