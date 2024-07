Ritrovati resti umani in un borsone potrebbero essere di Francesca Deidda

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di venerdì 19 luglio 2024) Sarebbero didai carabinieri di San Sperate in unabbandonato nei pressi di un albero, a poche decine di metri dalla vecchia Orientale Sarda. Solo la Tac e l’autopsia potranno stabilirlo con certezza, ma il sospetto che quel corpo in decomposizione possa appartenere proprio alla quarantatreenne, scomparsa lo scorso 30 maggio dalla sua abitazione a una ventina di chilometri da Cagliari, è molto forte. Per il suo femminicidio, al momento, si trova in carcere per omicidio aggravato e occultamente di cadavere il marito, Igor Sollai che, dopo essersi inizialmente avvalso della facoltà di non rispondere di fronte al Gip, ha poi deciso di parlare per quattro ore.