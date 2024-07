Parigi 2024 regolamento scherma | come funziona tutto quello che serve sapere

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ildellaalle Olimpiadi di, in programma tra il 27 luglio ed il 4 agosto al Grand Palais di: ecco, di seguito,quel che. Il programma olimpico dellaprevede, per ciascun genere, gare individuali e a squadre di fioretto, spada e sciabola per un totale di 12 eventi. La differenza tra fioretto, spada e sciabola, oltre che nell’arma in sé (peso, lama, flessibilità), è legata anche al bersaglio: nel fioretto una stoccata è valida solo se tocca il torso dell’avversario, nella spada vale qualsiasi zona del corpo dell’avversario toccata con la punta dell’arma (e sono consentiti i tocchi simultanei), mentre nella sciabola si possono segnare punti sia con la punta che con il lato della lama toccando testa, torso e parti superiori del corpo dell’avversario, ad eccezione delle mani.