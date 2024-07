Parigi 2024 prelievi sulla Senna in linea con norme sanitarie

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ad una settimana dal via alle Olimpiadi di, arrivano risultati incoraggianti dalle analisiqualità dell’acqua della, all’altezza del Ponte Alexandre III, la zona dove si terranno le prove di nuoto di fondo e triathlon. Gli esami – dopo i vari interventi di disinquinamento – risultano incon le, come fa sapere il comune die la prefettura dell’Ile-de-France. In particolare, precisano le autorità d’Otralpe, il livello di inquinamento dell’acqua è risultato a norma per sei giorni su sette, dal 10 al 16 luglio. Buone notizie in vista delle gare di triathlon (30-31 luglio – 5 agosto), nuoto di fondo (8 e 9 agosto) e paratriathlon (1 e 2 settembre).