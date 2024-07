Palinsesti Rai Francesca Fagnani premiata | cosa succede a Belve

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 19 luglio 2024) News tv.Rai,a “” – “E lei, che Belva si sente?”. Torneremo a sentire l’iconica frase dimolto presto. Oggi la Rai ha presentato i suoie tra i tanti ritorni della stagione 2024/2025 abbiamo il programma “”. ( dopo le foto) Leggi anche: “Tale e Quale Show”, Carlo Conti annuncia il cast ufficiale Leggi anche: “Il nostro orgoglio”: bella come la mamma, la figlia vip si è laureataRai,a “” Dopo aver visto Fedez parlare per la prima volta in tv dopo la rottura con Chiara Ferragni oPascale, che si è appena lasciata con Paola Turci, chi ritroveremo in studio da? Quale personaggio ospiterà la giornalista a “”? Difficile anticipare chi si sottoporrà alle domande della conduttrice.