Omicidio Bembo domiciliari per Iannuzzi e Sciarrilo

(Di venerdì 19 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto I giudici della Corte di Assise di Avellino dal giudice Gian Piero Scarlato hanno sciolto la riserva sulla richiesta di attenuazione della misura cautelare nei confronti di Nikoe Luca Sciarrillo.Roberto, in aula il video choc delle coltellate I due arrestati per l’di Robertotornano aicon il braccialetto elettronico. I giudici in mattinata hanno risposto alla richiesta formalizzata al termine dell’ultima udienza dagli avvocati Gaetano Aufiero e Stefano Vozzella. Sulla precedente revoca dei, dopo il ricorso della Procura e della parte civile, rappresentata dall’avvocato Gerardo Santamaria, sia il Riesame che la Cassazione avevano deciso per il ripristino della misura in carcere.