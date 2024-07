Il PSG continua a lavorare per l’acquisto di Osimhen | la prossima settimana potrebbe essere decisiva Sky

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 19 luglio 2024) Lukaku al Napoli anche conriportava questa mattina Sportmediaset. Perché i soldi per la trattativa con il Chelsearo arrivare dalla cessione di Jesper Lindstrom. In esubero anche Walid Cheddira e Giovanni Simeone chero aumentare il bottino per Lukaku. In serata invece l’esperto di calciomercato di Sky, Gianluca di Marzio ha parlato di una situazione differente. Sempre buone le prospettive per quanto riguarda Lukaku al Napoli Il Napolila sua ricerca di un attaccante e il preferito è Romelu Lukaku, da sempre uno dei pupilli di Antonio Conte. Gli azzurri hanno trovato un accordo di massima con il giocatore e ora dovranno andare a trattare con il Chelsea. Il Napoli e Lukaku hanno trovato un’intesa sulla base di un contratto di 3 anni a 6 milioni di euro più bonus.