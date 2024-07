Il guasto informatico che sta bloccando i servizi informatici in tutto il mondo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 19 luglio 2024) Unal software “Falcon Sensor” della società di sicurezza informatica Crowdstrike, ha causato il crash di numerosi sistemi operativi Windows, manifestandosi con la temuta “Blue Screen of Death”, un messaggio di errore visualizzato dai sistemi operativi Microsoft quando il sistema incontra un errore critico da cui non può riprendersi. Questoha causato una serie di disagi e interruzioni su scala globale nelle operazioni di molte aziende e multinazionali, coinvolgendo settori chiave come aviazione, trasmissioni televisive,bancari e sanitari. Un blackout che ha evidenziato la vulnerabilità dei sistemi tecnologici su cui si basa il funzionamento della società moderna. Nonostante i tentativi di risoluzione, i disagi sono stati significativi e diffusi.