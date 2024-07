I Giochi Olimpici di Parigi 2024 su discovery+ ed Eurosport Tamberi Ambassador

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 19 luglio 2024) La Casa dei. È questo il claim con cui Warner Bros. Discovery annuncia la programmazione per coprire l’evento sportivo dell’estate. Sue la piattaforma, saranno infatti oltre 3.800 le ore di copertura live dedicate alle Olimpiadi. La piattaforma garantirà una visione completa di ogni disciplina e momento dell’evento, arricchita da speciali, approfondimenti e magazine sia dache dall’Italia. Obiettivo del gruppo, infatti, è non solo riaccendere l’entusiasmo degli appassionati ma anche coinvolgere i più giovani. “Le Olimpiadi sono qualcosa di eccezionale, il momento olimpico è il momento sportivo per eccellenza”, esordisce l’AD Alessandro Araimo. “E te ne rendi cent quando vai in una città olimpica: ecco, noi vogliamo trasmettere quell’atmosfera anche a chi segue da casa.