Grosseto inaugurato il polo odontoiatrico dell’ospedale Misericordia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024), 19 luglio 2024 - È statoildell'ospedaledi. Il nuovo ambiente sorge negli spazi dell'ex blocco operatorio. Stamani al taglio del nastro erano presenti l'assessore alla Sanità della Regione Toscana, Simone Bezzini; Giovanni Scartoni per la direzione aziendale Asl Toscana sud est; Michele Dentamaro direttore del presidio ospedalierodi, Alessandra Romagnoli, direttrice Rete odontoiatrica Asl Toscana Sud Est. L'apertura delconsente di aumentare le prestazioni in favore della cittadinanza e migliorare l'accessibilità per i pazienti ricoverati o barellati che accedono alla cure. Gli spazi sono più che raddoppiati e le apparecchiature sono dotate dei più recenti accorgimenti tecnologici.