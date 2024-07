Firenze violata dall’Arno L’ora più buia per la città La Nazione non si ferma Il racconto della mobilitazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) Sembrava quasi impossibile, la sera del 3 novembre 1966, che l’Arno potesse scavalcare le spallette e violare. Ma verso le 20, la pioggia cominciò a diventare scrosciante, infinita. E l’allora capocronaca, Elvio Bertuccelli decise di scrivere qualcosa di più dettagliato su quel maltempo che da giorni non dava tregua. Mise al lavoro tutti i colleghi, con una specie di sesto senso. Quando arrivarono le prime segnalazioni di qualche allagamento a monte, un po’ per mestiere, un po’ per intuizione, Bertuccelli fece preparare due sommari in tipografia. Uno di questi era "L’Arno straripa a".