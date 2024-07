F1 Lando Norris | Sento che la macchina è veloce Ora è tutta una questione di equilibrio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024)ha chiuso in testa la seconda sessione di prove libere all’Hungaroring, circuito che ospita questo fine settimana il GP dell’Ungheria, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Una prestazione brillante per il pilota della McLaren che, ancora una volta, ha dimostrato di essere uno dei protagonisti del circus più in forma del momento. Nello specifico il nativo di Bristol ha fermato il cronometro a 1:17.788, precedendo di +0.243 la Red Bull del leader Max Verstapen, secondo davanti alla Ferrari di Carlos Sainz, primo in FP1 e terzo con un gap di +0.397. Solido anche sul passo gara il britannico, fattore che lascia presagire ottime sensazioni in vista del prosieguo delle sessioni.