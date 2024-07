Dinamite di cittadinanza

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 19 luglio 2024) Qui in Sicilia dilagano la povertà e la disoccupazione, specie dopo l’eliminazione del Reddito di. Però nessuno ne parla.Emma RoccoVia email Gentile lettrice, quasi solo La Notizia ne parla: veda l’edizione del 18 luglio con un articolo dedicato proprio alla Sicilia, Regione in cui la soppressione del Reddito di(RdC) ha tolto i sostegni a quasi 100mila famiglie in povertà assoluta. L’articolo parla di Luisa Lantieri, deputata regionale di FI, la quale si accorge che i dati Anpal e dell’Ufficio parlamentare di bilancio dimostrano che il Reddito funzionava alla grande, sia per sostenere le famiglie, sia per avviare al lavoro. Infatti in Sicilia più del 30% dei beneficiari ha trovato un impiego, alla faccia del finto mito dei “vagabondi sul divano”, sebbene le Regioni (tutte) abbiano boicottato il RdC.