Dai vaccini ai cronici Trenta medici di famiglia pronti a farsi carico dei malati più fragili

(Di venerdì 19 luglio 2024) Daiai, 30dinell’Adda-Martesana sonoa prendersi inpiù. In prima linea, Iniziativa medica lombarda (Iml), la cooperativa di camici bianchi che vaccinò negli hub del territorio durante la pandemia. Fiorenzo Corti, dottore a Masate e vicesegretario nazionale di Fimmg, il sindacato di categoria, non ha dubbi: "È una svolta che accorcerà le lista d’attesa. Abbiamo accolto con favore le nuove indicazioni regionali suie siamo". Nell’Est Milano sono 60mila gli iscritti coperti potenzialmente, 2mila a testa per ciascun camice bianco disponibile a portare avanti il nuovo compito. Il cambiamento è tutto nel ruolo della cooperativa: sarà il suo centro servizi a fissare i controlli periodici e a verificare anche che esami e visite siano effettivamente state portate a termine.