Corruzione | autorizzati incontri politici per Toti attesa per incontro con Salvini

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Genova, 19 lug. (Adnkronos) - Giovanni, il governatore ligure ai domiciliari per, potrà proseguire a incontrare esponenti della sua maggioranza e leadernazionali. Le istanze della difesa sono state nuovamente accolte dal gip di Genova Paola Faggioni dopo lo 'stop' causato dalla nuova misura cautelare (con l'accusa di finanziamento illecito) che impediva ulteriori faccia a faccia prima dell'interrogatorio di garanzia di stamane. Al termine, il presidente della Regione Liguria si è avvalso della facoltà di non rispondere, è arrivato il nuovo ok agli. L'effetto della nuova misura dei domiciliari ha avuto come effetto quello di rimandare l'previsto in mattinata con il leader della Lega e vice premier Matteoche verrà fissato presto (non oggi), quando gli impegni del ministro delle Infrastrutture lo permetteranno.