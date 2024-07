Chi è Martina la nuova fidanzata di Davide Bonolis

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 19 luglio 2024), figlio del conduttore Paolo, è fidanzato da tempo con, una sua coetanea lontana dal mondo dello spettacolo. Ecco cosa sappiamo su di lei. Chi è, ladiè il secondogenito di Paoloe Sonia Bruganelli. Il ragazzo, nato il 7 giugno 2004, ha deciso di non seguire le impronte paterne: è infatti un calciatore in ascesa, e gioca nella Triestina. Oltre che da un punto di vista professionale,sembra aver raggiunto la serenità anche da un punto di vista sentimentale grazie allaFabbri. Visualizza questo post su Instagram Lunghi capelli castani e occhi nocciola, la ragazza è sconosciuta al mondo dello spettacolo e non è nota la sua occupazione.