Calciomercato Bari rescissione con Simeri | futuro in Serie C?

(Di venerdì 19 luglio 2024) E’ finita l’avventura aldel calciatore Simone. Come confermato direttamente dal club biancorosso, l’attaccante ha rescisso il contratto e potrebbe accordarsi sulcon un club diC per la prossima stagione. “SSCrende noto di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto che legava l’attaccante classe ’93 Simoneal club biancorosso. A Simone vanno i più sentiti ringraziamenti per quanto fatto con la casacca biancorossa insieme ai migliori auguri per il prosieguo della sua carriera”.