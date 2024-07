Calcio Mondiali 2030 | la Spagna ha scelto gli 11 stadi in cui si giocheranno le partite

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024) Sono stati ufficializzati gli undicispagnoli in cui si disputeranno idi. Il Paese ha sperato fino all’ultimo di poterne selezionare 13, ma gli altri paesi ospitanti (Marocco, 6, e Portogallo, 3) non hanno acconsentito e laha dovuto rinunciare a Valencia e Vigo per restare nel massimo di 20 consentito dalla Fifa. Di seguito gli 11 impianti che ospiteranno gli incontri: Anoeta (Donostia-San Sebastian), Camp Nou (Barcellona), Gran Canaria (Las Palmas), La Cartuja (Siviglia), La Rosaleda (Malaga), Metropolitano (Madrid), Nueva Romareda (Saragozza), RCDEum (Barcelona, Cornellá-El Prat), Riazor (La Coruña), San Mames (Bilbao) e Bernabeu (Madrid), in cui si disputerà per la finale.: lahagli 11in cui sileSportFace.