Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2024 ore 10 | 30

(Di giovedì 18 luglio 2024)18 LUGLIOORE 09.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPRUDENZA PER CHI è IN VIAGGIO SULLA FIRENZEPER UN INCENDIO DIVAMPATO ALL’ALTEZZA DI GUIDONI AMONTECELIO, AL MOMENTO NON CI SONO RIPERCUSSIONI DI TRAFFICO CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA QUI UN INCENDIO è LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DI APRILIA IN DIREIZONESEMPRE SULLA PONTINA CODE QUI PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI CASTELNO ORA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN INTERNA DALLA CASILINA ALL’APPIA ANCHE IN ESTERNA DALL’ARDEATINA ALLA DIRAMAZIONESUD CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREIZONE CENTRO CAMBIAMO ARGOMENTO È IN CORSO LO SCIOPERO DI 4 ORE INDETTO DA ALCUNE SIGLE SINDACALI POSSIBILI DISAGI, DALLE 08.30 ALLE 12.