Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2024 ore 10:30 (Di giovedì 18 luglio 2024) Viabilità 18 LUGLIO 2024 ORE 09.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PRUDENZA PER CHI è IN VIAGGIO SULLA FIRENZE Roma PER UN INCENDIO DIVAMPATO ALL’ALTEZZA DI GUIDONI AMONTECELIO, AL MOMENTO NON CI SONO RIPERCUSSIONI DI TRAFFICO CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA QUI UN INCENDIO è LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DI APRILIA IN DIREIZONE Roma SEMPRE SULLA PONTINA CODE QUI PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI CASTEL RomaNO ORA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN INTERNA DALLA CASILINA ALL’APPIA ANCHE IN ESTERNA DALL’ARDEATINA ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREIZONE CENTRO CAMBIAMO ARGOMENTO È IN CORSO LO SCIOPERO DI 4 ORE INDETTO DA ALCUNE SIGLE SINDACALI POSSIBILI DISAGI, DALLE 08.30 ALLE 12.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2024 ore 09:45 - VIABILITÀ 18 LUGLIO 2024 ORE 09. GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral . 30 ALLE 12. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO UN INCIDENTE SUL TRATTO UBANO DELLA A24 CODE ALL’ALTEZZA DI TOGLIATTI, IN DIREZIONE PORTONACCIO SEMPRE SUL TRATTO URBANO CODE PER TRAFFICO DA FIORENTINI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREIZONE CENTRO SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA POI CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA IN ESTERNA SI RALLENTA TRA DALLA FLAMINIA A PESCACCIO E DALLA ROMA-FIUMICINO ALL’ARDEATINA SULLA CASSIA VEIENTANA, RISOLTO L’INCIDENTE IN LOCALITà PRATO DELLA CORTE, LA CIRCOLAZIONE è REGOLARE IN DIREZIONE VITERBO SULLA PONTINA IN VIA DI RISOLUZIONE L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA SPINETTI, CODE IN SMALTIMENTO A PARTIRE DA POMEZIA NORD IN DIREIZONE LATINA PERMANGONO LE CODE QUI PER LAVORI DACASTEL DI DECIMA A CASTEL ROMANO CAMBIAMO ARGOMENTO È IN CORSO LO SCIOPERO DI 4 ORE INDETTO DA ALCUNE SIGLE SINDACALI POSSIBILI DISAGI, DALLE 08. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2024 ore 09:15 - 30 ALLE 12. 30 PER CHI UTILIZZA IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA NELLE RETI GESTITE DA ATAC E DA ROMA TPL DUNQUE, LIMITAZIONI O RIDUZIONI ID CORSE PER BUS, FILOBUS, TRAM, METROPOLITANE E TERMINI-CENTOCELLE. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA POI CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA A SEGUIRE RALLENTAMENTI DALLA PONTINA ALLA ROMA-FIUMICINO IN ESTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA E PESCACCIO E DALLA A24 ALLA NOMENTANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA TOLGIATTI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SITUAZIONE INVARIATA SULLA FLAMINIA CODE DAL RACCOROD A VIA DIE DUE PONTI VERSO IL CENTRO SULLA CASSIA VEIENTANA, UN INCIDENTE CAUSA CODE A PRATO DELLA CORTE, IN DIREZIONE VITERBO INFINE, SULLA STATALE PONTINA PRIME CODE DA POMEZIA NORD A VIA SPINETTI VERSO ROMA IN DIREIZONE LATINA CODE MA PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO CAMBIAMO ARGOMENTO È IN CORSO LO SCIOPERO DI 4 ORE INDETTO DA ALCUNE SIGLE SINDACALI POSSIBILI DISAGI, DALLE 08. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2024 ore 08:45 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral . 30 ALLE 12. 30 PER CHI UTILIZZA IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA NELLE RETI GESTITE DA ATAC E DA ROMA TPL DUNQUE, LIMITAZIONI O RIDUZIONI ID CORSE PER BUS, FILOBUS, TRAM, METROPOLITANE E TERMINI-CENTOCELLE. LA PROTESTA INTERESSA ANCHE LA REGIONALE COTRAL, QUINDI, LE FERROVIE METROMARE E ROMAVITERBO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
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