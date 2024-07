Trovano sei cadaveri nell’hotel di lusso la scoperta horror sul tavolo da pranzo | Come in un film

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 18 luglio 2024) Sei persone sono state trovate senza vita all’interno di un albergo di. I corpi senza dita delle vittime, tre donne e tre uomini, sono stati trovati dal personale della struttura, preoccupata perché nel tardo pomeriggio non avevano ancora effettuato il check-out. Sui loro corpi, ma anche nelle tazze e in alcuni piatti rinvenuti all’interno della camera sono state trovate tracce di cianuro. La stessa sostanza è stata rilevata anche nel sangue di tutte e sei le persone morte nella suite. I medici che hanno effettuato le autopsie hanno affermato che non esiste “nessun’altra causa” che possa spiegare la loro morte, “a parte il cianuro”. Ma sono in corso ulteriori test per determinare “l’intensità” della sostanza chimica mortale e per escludere la presenza di altre tossine.