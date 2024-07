Troppo caldo esplode una bolla di catrame Due operai sessantenni ustionati | sono gravi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 luglio 2024) Il granche, ieri pomeriggio, ha abbondantemente superato i 30 gradi. Un’esplosione die dueche rimangono gravemente feriti. L’ennesimo grave incidente sul lavoro è avvenuto ieri a Corbetta. Non erano ancora le 15 quando al cantiere della pista ciclabile, che si sta realizzando all’altezza della località Pobbia sulla statale 11, è esplosa unadiper il gran. Duehanno riportato ustioni di primo grado su varie parti del corpo. Per lorointervenuti gli equipaggi della Croce bianca di Magenta e del Cvps di Arluno, oltre all’automedica. Entrambistati trasferiti nei pronto soccorso degli ospedali di Magenta e Legnano in codice rosso. Da valutare latà e l’estensione delle ustioni riportate. Da parte delle autorità competenti ci sarà ora da chiarire le cause di questo incidente.