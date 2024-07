Triathlon a Brasimone è argento cussino per Guagliata e Ferraresi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Un altro weekend da incorniciare per gli atleti del Cus Ferrara, che nella prova sulla distanza olimpica ae su quella sprint a Ledro conquistano podi e punti pesanti per il campionato regionale a squadre. Serenaribadisce il proprio valore piazzandosi sul secondo gradino del podio con una prestazione quasi perfetta. Leggermente attardata dopo i 1500 metri della prima frazione, nuotata comunque ad un buon ritmo, parte all’inseguimento delle avversarie non appena sale in sella dopo una transizione nuoto-bici velocissima. Nei 40km sui pedali, caratterizzati da un dislivello positivo di oltre 700m e da discese molto tecniche,si mette alle spalle quasi tutte le avversarie, per poi completare l’opera nei 10km dell’ultima frazione di corsa. Il tempo finale le consegna un meritatissimo 2° posto nella categoria M3 e il 12° assoluto.