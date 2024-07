Trento ordina l’abbattimento dell’orsa che ha aggredito il turista francese rivolta degli animalisti Biancofiore a Fugatti | Fermati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Il presidente della Provincia autonoma di, Maurizio, ha emesso un’nza perdi un’orsa responsabile dell’aggressione di unil 16 luglio 2024. L’orsa, accompagnata da tre piccoli, è stata più volte avvistata in aree agricole vicine a zone urbanizzate.ha incaricato il Corpo forestale trentino di monitorare intensivamente l’area per garantire la sicurezza pubblica. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla gestioneorsi nelle Alpi italiane. Con le autorità locali preoccupate per la sicurezza pubblica, mentre le associazioni ambientaliste presentano ricorsi e alcuni esponenti politici chiedono soluzioni meno drastiche e interventi più strutturati per favorire la convivenza con la fauna selvatico Il 16 luglio, undi 43 anni è statomentre correva in località Naroncolo, nel comune di Dro.