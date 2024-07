Torna la ’Picenum cup’ con partenza domenica a Centobuchi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) La Società Bike Racing Team Asd, di Monteprandone, del neo presidente Luca Re, con il patrocinio del comune di Monteprandone, organizza l’evento sportivo, con una formula rivista, ma con i soliti principi di promozione del territorio attraverso la partecipazione di atleti ed accompagnatori da tutto il territorio nazionale. L’evento consiste in una gara ciclistica a circuito laRoad’, aperta al traffico, riservata alle categorie Federazione Ciclistica Italiana e a tutti gli enti di promozione riconosciuti dalla Consulta, che si terrà. La gara agonistica per uomini e donne, di diverse categorie, si svolgerà su strada a circuito di 4,5 km da ripetere, interamente pianeggiante con due partenze (ore 8:30 e 10:30). Il ritrovo è adi Monteprandone in via Ottantesima Strada presso la sede dell’azienda Itaca Porte Srl.