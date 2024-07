Stadio sponsorizzato i guadagni col naming rights | la Top 10 c’è anche la Juventus

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 18 luglio 2024) La stagione è ai nastri di partenza e le squadre di calcio sono in campo nei rispettivi ritiri in attesa dell’inizio dei campionati. Un argomento sempre molto importante è quello degli stadi. Il calcio italiano è in difficoltà sotto l’aspetto economico e un investimento sullodi ultima generazione e innovativo è destinato a risollevare la situazione dei club. Lo sanno bene soprattutto Inter e Milan, in continuo contatto per la realizzazione degli impianti del futuro in grado di portare benefici tra biglietteria, hospitality e sponsorizzazioni. Il Barcellona, ad esempio, ha sottoscritto un accordo con Spotify che associa il suo nome al Camp Nou per una cifra di 20 milioni di euro.