Serie D United ecco Cozzari e Ledesma E lunedì inizia la preparazione

(Di giovedì 18 luglio 2024) mattina, alle 11, è stato fissato il raduno della squadra allo stadio Nicoletti. Un inizio in terra romagnola anche per dare appuntamento ai tifosi che vorranno esserci. Poi nel pomeriggio i biancazzurri saliranno sul pullman che condurrà la truppa in ritiro. Saranno l'Hotel Appennino e il Ristorante Albini di Alfero ad ospitare la squadra per questo periodo dilontano da casa. Nel verde di Verghereto la squadra inizierà a correre sul campo di Riofreddo in vista della prima gara di Coppa Italia del 25 agosto e dell'inizio del campionato fissato per domenica 8 settembre. Nei prossimi giorni lostilerà la lista dei convocati. Nella quale ci sarà Mattia, ultimo arrivato nella Perla Verde.