Redmi Pad SE 4G | arriva la nuova versione con connettività 4G

(Di giovedì 18 luglio 2024) NuovoPad SE 4G, il tablet Xiaomi con4G, schermo HD, Dolby Atmos e fotocamere performanti Xiaomi continua a stupire gli appassionati di tecnologia, ampliando la sua gamma di tabletcon il lancio della4G delPad SE. Dopo il successo dellaWi-Fi dello scorso agosto, l’azienda ha deciso di offrire ai suoi utenti una maggiore libertà di connessione, aprendo le porte a un nuovo livello di intrattenimento mobile. Il debutto ufficiale delPad SE 4G è previsto per il 29 luglio in India, un evento molto atteso che promette di arricchire ulteriormente l’esperienza degli utenti. Con l’aggiunta della4G, il tablet si trasforma in un potente strumento per navigare, lavorare e divertirsi in qualsiasi luogo, senza la necessità di una rete Wi-Fi.