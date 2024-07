Randagismo ora la svolta Piano di sterilizzazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 luglio 2024) Grosseto, 18 luglio 2024 – Primo incontro tra l’Amministrazione comunale, l’Asl, l’Ordine dei medici veterinari e diverse associazioni di tutela degli animali. L’occasione, fortemente voluta dalle volontarie e dai volontari che ogni giorno si occupano dei gatti liberi, ha permesso di condividere un documento che raccoglie le criticità e le proposte di tre associazioni in merito alla gestione delfelino e alla tutela dei gatti: si tratta del Comitato Occhi di gatto, Sos Animali Cdp e Avrai Ribolla. "Serve un’efficace campagna di– si legge nel documento –. Sono circa 3.200 i gatti liberi attualmente censiti nel territorio comunale, per meno di 900 sterilizzazioni all’anno in tutta la provincia da parte dell’Asl. La situazione delfelino a Grosseto continua a peggiorare e il servizio offerto dall’Asl appare inadeguato.