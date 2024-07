Quasi fatta per Gaetano al Cagliari a titolo definitivo | il ritorno al club che l’ha lanciato

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 18 luglio 2024) Gianlucasta per siglare un accordocon il, tornando alche lo hain Serie A con Claudio Ranieri. Gianlucaè prossimo a un clamorosoal, squadra che lo ha visto emergere ai tempi di Claudio Ranieri. Il centrocampista classe 2000, originario di Cimitile, sembra destinato a lasciare il Napoli per abbracciare definitivamente la causa rossoblù. Reduce da una positiva parentesi di sei mesi in Sardegna, in cui ha collezionato assist e gol decisivi,ha manifestato la volontà di giocare con maggiore continuità. Il, dunque, si è mosso tempestivamente per accontentare le sue richieste, puntando a chiudere l’operazione in queste ore.