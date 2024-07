Pd e Begaj con il Comune Ma Confabitare non ci sta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) Non intende placarsi la bufera sollevata dalla decisione presa dall’amministrazione sullo stabile di via Carracci. L’indignazione corre veloce tra le opposizioni, che continuano ad attaccare il. Critiche "scontate" per il Pd: "Mentre da Roma latitano idee e risorse per contrastare l’emergenza abitativa che sempre più colpisce indistintamente lavoratori, studenti e persone in povertà in tutta Italia – dichiara Alessandro Albergamo, responsabile Casa della Federazione dem –, Bologna si contraddistingue nuovamente per la sua capacità innovativa e competenza politica". Insomma, le occupazioni "non sono mai una soluzione, ma il fallimento di una politica che non è in grado di offrire alternative dignitose", conclude il dirigente dem.