Nicholas Cage rinuncia al Taormina Film Festival dopo l’arresto del figlio le scuse dell’attore | Problemi famigliari mi trattengono – Il video

(Di giovedì 18 luglio 2024) Non ci sarà, dove avrebbe dovuto presentare il suo«Surfer». L’organizzazione del Taorminaveva annunciato che l’attore «per seri motivi personali» aveva dovuto annullare la sua partecipazione. Lo stessoha confermato la sua assenza con unin cui accenna alle recenti vicende che hanno colpito la sua famiglia. «Ciao, Tamarina, mi dispiace molto di non poter stare con voi – ha detto l’attore storpiando il nome della città siciliana – Apprezzo molto l’onore di essere stato invitato per ilSurfer, ma non posso partecipare perfamiliari che mi impediscono di muovermi».