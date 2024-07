Moie Beneficenza al via la quindicesima edizione de La 24 ore de le Moje

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 18 luglio 2024) Patrocinata dal Comune di Maiolati Spontini con la collaborazione dell’AC, della Parrocchia di, della Pro Loco e della sezione locale dell’Avis, 18 luglio 2024 – Ritorna ail tradizionale appuntamento con “La 24 Ore”, la maratona di solidarietà promossa dall’Azione Cattolica, giunta ormai alla sua. L’ evento, che ogni anno vede coinvolti semplici cittadini, associazioni e realtà di tutto il territorio comunale, tornerà ad essere ospitato nello spazio verde del parco Montessori, in via Venezia,e vedrà sfdarsi numerose squadre, in una no stop da venerdì 19 luglio e terminerà alla stessa ore di sabato 20. L’iniziativa rientra all’interno della rassegna “(e)Venti d’estate” che in quest’occasione celebra il binomio tra sport e solidarietà dato che il ricavato sarà interamente devoluto in