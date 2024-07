Meryl Streep star del biopic su Joni Mitchell di Cameron Crowe

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 18 luglio 2024) L'ugola d'oro diriproposta dalla diva, che in passato ha dimostrato le sue doti canore in Mamma Mia! Una diva stellare per la nuova fatica di. Il regista innamorato della musica ha deciso di omaggiare la cantautrice canadese dalla voce angelinacon unche lo riporterà dietro la macchina da presa a dieci anni dalla sua ultima fatica, Sotto il cielo delle Hawaii. Secondo l'insider Jeff Snider, a interpretare la cantante nell'ultima fase della sua carriera sarà nientemeno che. Anche l'attrice Premio Oscar non si affanna ad accumulare ruoli. L'ultima sua apparizione risale alla satira politico-ambientalista Don't Look Up del 2021 e si trattava di un ruolo di supporto. Dopo la